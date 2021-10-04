В Коми за сутки 13 человек скончались от коронавируса

В Коми обновились основные показатели Фото: Архив "КП"

В Коми число зараженных ковидом превысило 70 тысяч человек. Так, за все время пандемии зарегистрировали 71 128 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные озвучил федеральный оперштаб. По его данным, суточный прирост заболевших составил 251 пациент.

Также уточняется, что за сутки было выявлено 13 летальных исхода болезни. Общее количество жертв достигло 1 805 человек.

Всего за весь период распространения инфекции выздоровели 64 885 граждан, 437 – за последние сутки.

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