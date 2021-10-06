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Здоровье6 октября 2021 11:33

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 261 новый случай

Это самый большой показатель за минувший месяц
Источник:kp.ru
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Озвучены свежие данные по коронавирусу

Озвучены свежие данные по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России и регионах. Так, в Коми было выявлено еще 261 пациент с ковидом. Общее количество зараженных достигло 71 644.

С выздоровлением выписали 161 человека за сутки. Данный показатель достиг отметки в 65 124 случаев за все время пандемии.

Отмечается, что за минувшие 24 часа скончались от болезни двое пациентов. За весь период COVID-19 унес жизни 1 808 человек.

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