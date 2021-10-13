В Коми расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от коронавируса

В Коми дополнили перечень сфер деятельности, где необходима обязательная вакцинация
Фото: Архив "КП"
В Коми ужесточаются меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, следом за введением QR-кодов, власти расширили список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от ковида.
К существующему перечню добавили работников ЖКХ и энергетики, а также курьеров и доставщиков, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи. Постановление об этом подписала главный санитарный врач республики Людмила Глушкова.
Также уточняется, что предприятия, на которых руководство ранее должно было обеспечить 60-процентную вакцинацию работников, теперь обязаны привить 80% служащих. Сделать они это должны до 30 ноября 2021 года.
Далее мы приведем список тех, кто обязан пройти процедуру вакцинации в обязательном порядке:
- работники образования, здравоохранения;
- работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- социальной защиты и социального обслуживания;
- торговли и общественного питания;
- транспорта общего пользования и такси;
- бытовых услуг;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов;
- представления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги);
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;
- курьеры и доставщики, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи;
- госслужащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов госвласти и подведомственные им организации.
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