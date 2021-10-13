В Коми расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от коронавируса

В Коми дополнили перечень сфер деятельности, где необходима обязательная вакцинация Фото: Архив "КП"

В Коми ужесточаются меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, следом за введением QR-кодов, власти расширили список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от ковида.

К существующему перечню добавили работников ЖКХ и энергетики, а также курьеров и доставщиков, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи. Постановление об этом подписала главный санитарный врач республики Людмила Глушкова.

Также уточняется, что предприятия, на которых руководство ранее должно было обеспечить 60-процентную вакцинацию работников, теперь обязаны привить 80% служащих. Сделать они это должны до 30 ноября 2021 года.

Далее мы приведем список тех, кто обязан пройти процедуру вакцинации в обязательном порядке:

- работники образования, здравоохранения;

- работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли и общественного питания;

- транспорта общего пользования и такси;

- бытовых услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов;

- представления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги);

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;

- курьеры и доставщики, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи;

- госслужащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов госвласти и подведомственные им организации.

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