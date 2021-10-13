Систему QR-кодов вводят в Коми

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В общественные места Коми теперь будут пускать с QR-кодами. Как сообщает пресс-центр главы республики, нововведение начнет работать с 21 октября.

Лишь с таким условием организаторы мероприятий смогут позволить себе заполнить залы полностью. Сейчас в Коми в кино и на концерты можно пойти, только если зал заполнится максимум наполовину, но с 21 октября это коснется всех спортивных и культурных событий.

Если же людей будет больше, то зрителей станут пропускать только при наличии QR-кода, подтверждающего пройденную вакцинацию или то, что человек не так давно переболел ковидом. Для получения доступа подойдет и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 3 суток до мероприятия. Аналогичные справки должны быть у участников события и их сопровождения.

Дети и подростки смогут попасть на любое мероприятие без предъявления кода.

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