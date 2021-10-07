«Я, наконец, могу быть рядом с сыном»: пострадавшего в ДТП в Сыктывкаре школьника перевели в нейрохирургию

8-летний мальчик начал самостоятельно пить и есть. Фото: "КП" Архив

Мама пострадавшего в резонансном ДТП мальчика сообщила редакции «Комсомольской правды» о состоянии ребёнка. 8-летнего Филиппа перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

Напомним, трагедия произошла 1 октября: водитель японской иномарки Ирина Шеремет на пешеходном переходе сбила школьника, а после выехала на тротуар, где на скорости сбила женщину. К сожалению, пострадавшая скончалась до приезда врачей. Однако авария не закончилась и на этом: после «Сузуки» влетел в «Фольксваген», где пострадал водитель и пассажир. Сейчас Ирина Шеремет находится в СИЗО.

— Сына перевели из отделения реанимации. Сейчас у него следующий этап восстановления, — рассказала мама Филиппа Г. Радмила.

8-летнего школьника перевели в нейрохирургическое отделение ДРБ. Мальчик уже дышит сам, может самостоятельно есть и пить. На данный момент она попросила повременить со сбором средств на реабилитацию мальчика.

— Я, наконец, могу быть рядом с сыном. Сейчас это важнее всего, — сообщила женщина.

Тем временем семья погибшей Ирины открыла благотворительный счёт для помощи детям, которых ужасная авария лишила самого дорого в жизни – матери. У Ирины и её супруга Сергея двое детей – четырнадцатилетний сын и пятилетняя дочь. Ранее супруги оформили ипотеку, поэтому сейчас оказались в тяжелом положении. Отцу тяжело справится в одиночку с выплатами и содержанием детей.

– Жены сейчас нет, сейчас мы будем жить с детьми на одну мою зарплату. Сейчас я решаю вопрос перевода на своей работы на дневную смену, как раньше работать у меня не получится – мне будет не с кем оставить детей, пока я работаю в ночные смены. Ипотека у нас оформлена на строящийся дом, – сообщил Сергей Мухаметгалин.

Если вы желаете помочь семье погибшей Ирины, можете отправить денежные средства на счёт 30101810400000000640, получатель Руденко Максим Иванович.

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