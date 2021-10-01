Пострадавшего в смертельном ДТП в Сыктывкаре 8-летнего ребенка подключили к ИВЛ

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Стало известно состояние 8-летнего мальчика, пострадавшего в резонансном ДТП, произошедшем сегодня утром в Сыктывкаре. Ребенок переходил улицу на разрешающий сигнал светофора, когда в него влетела иномарка, за рулем которой была 52-летняя женщина.

Мальчика госпитализировали с серьезнейшими травмами в РДКБ, где он впал в кому. Сейчас школьник находится на аппарате ИВЛ. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом голени второй степени, травматический шок. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.

В аварии также погибла молодая женщина. Ее водитель Suzuki сбила, когда пыталась скрыться с места ДТП, после того, как въехала в ребенка. Остановить женщину смогла лишь другая иномарка, в которую она влетела. Момент страшной аварии зафиксировал видеорегистратор виновницы. Она заявила, что тормоза ее машины отказали.

По данному факту начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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