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Происшествия1 октября 2021 11:45

Появился ролик с регистратора виновницы ДТП, в котором погибла сыктывкарка и пострадал школьник

Авария случилась рано утром
Источник:kp.ru
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Авария унесла жизнь сыктывкарки. За жизнь ребенка борются врачи.

Авария унесла жизнь сыктывкарки. За жизнь ребенка борются врачи.

Фото: Александра САВИНОВА

В Сети появилось видео из салона 52-летней женщины, которая сегодня утром сбила двоих человек в Сыктывкаре. В результате аварии погибла женщина, а ребёнок впал в кому.

На ролике видно, как женщина на приличной скорости сбивает 8-летнего мальчика, переходящего улицу на зелёный свет. Женщина даже не притормозила перед пешеходным переходом. Водитель Suzuki, сбив ребёнка, продолжила путь, набирая скорость. Уже через пару секунд она влетит в мимо идущую женщину. Она погибнет от серьезных травм до приезда «скорой».

Но и после этого водитель не думала остановиться и выйти из салона, чтобы помочь. Остановила ее лишь иномарка, в которую она врезалась. Водитель Volkswagen получил травмы, но в госпитализации не нуждался. Ему оказали медицинскую помощь на месте аварии и отпустили.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ролик с видеорегистратора виновницы ДТП в Сыктывкаре, в котором погибла женщина и пострадал школьник

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