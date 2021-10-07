В Коми зарегистрирован максимальный суточный прирост зараженных ковидом за месяц

В Коми озвучены новые данные по ковиду Фото: Архив "КП"

В Коми вновь стремительно растет число зараженных ковидом. Согласно обновленным данным, предоставленных федеральным оперштабом, за сутки 264 жителей Коми получили положительный результат ПЦР-теста. Всего же лабораторно было подтверждено 71 908 фактов инфицирования за все время пандемии.

Сообщается, что за минувшие сутки изменился показатель выздоровления. Успешно побороть болезнь смогли еще 208 пациентов, за все время - 65 332.

Жертвами коронавируса стали 1 816 человек. Смертность за сутки выросла на восемь новых случаев.

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