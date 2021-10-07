Главврач Усинской больницы прокомментировал смерть вакцинированного жителя Коми от ковида

Руководитель усинской райбольницы прокомментировал сообщение о смерти 81-летнего пациента Фото: Архив "КП"

В Усинске скончался 81-летний пациент с диагностированным у него коронавирусом. Примечательно, что тяжелобольной пенсионер был полностью вакцинирован от ковида, однако причиной смерти врачами указан COVID-19.

Главврач больницы Максим Чуркин пояснил, что пациент поступил к ним в очень тяжелом состоянии: мужчина был лежачим, с ранее перенесенным инсультом и тяжелыми болезнями сердца и сосудов, а также нервной системы.

- Он был парализован после инсульта, с тяжелой хронической патологией. В связи с этим наблюдалась и дыхательная недостаточность. При такой тяжести состояния любое инфекционное заболевание может привести к печальному исходу. Особенно в пожилом возрасте, - объяснил медик.

Также Чуркин пояснил, что вакцинацию пенсионер прошел еще полгода назад. Все это время препарат сохранял ему жизнь и защищал его от инфекции, однако ревакцинироваться усинец не успел.

- Все это время вакцинация помогала ему сохранить жизнь, но, как известно, уровень защиты со временем падает, а ревакцинироваться пациент не успел. Тем не менее, наши врачи боролись за его жизнь, оказывали всю необходимую медицинскую помощь. Прививка защищает от ковида, но не от тяжелых хронических заболеваний, которые зачастую осложняют течение болезни, - отметил врач.