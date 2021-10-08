Штормовой ветер с дождем и снегом обрушатся на Коми

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Под конец рабочей недели погода в Коми испортится: в регион вернется мокрый снег, который будет сопровождаться очень сильным ветром. Ранее синоптики опубликовали штормовое предупреждение об усилении ветра до 20 метров в секунду.

Вдоль всей республики осадки – дождь и мокрый снег – будут варьироваться от небольших до умеренных. Средняя скорость ветра будет в районе 8-13 метров в секунду с прогнозом на усиление до 15-20 м/с. Воздушный поток будет идти с запада.

В темное время суток температура будет колебаться в районе от -2 до +3 градусов, а днем дойдет до +5, +10. В Сыктывкаре будет немногим теплее: +1, +3 ночью и +8, +10 днем. В столице по погодным условиям будет немного спокойнее – ветер разгонится максимум до 14 метров в секунду, а осадки вряд ли выпадут.

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