«Доводит всех»: в Коми школьники прокомментировали инцидент между девятиклассником и учителем, угрожавшим ударить его

Фото: соцсети

В Воркуте не утихает обсуждение инцидента, произошедшего в 35-ой школе между учеником 9 класса Эрнестом П. и учителем физкультуры Дмитрием Борисовичем. Педагог попал на видео, на котором запечатлено, как он матом угрожает набить подростку лицо. Как утверждает сам школьник, причиной конфликта стал вопрос о туфлях учителя, в которых он играл баскетбол.

Правда, на сторону мальчика встали не многие. По словам учащихся, у Эрнеста дурная слава: он срывает уроки, хамит учителям и плохо успевает по школьной программе.

- Просто неуравновешенный малолетний школьник, который постоянно доводит всех учителей. Проявляет скотское отношение не только к учителям, но и ко всем людям. Самый проблемный ученик в школе, - охарактеризовала Эрнеста Екатерина (имя изменено, - прим.ред.), учащаяся школы №35.

А вот на защиту учителя встали практически все ученики. По их словам, Дмитрий Борисович - хороший учитель, который всегда поддержит и отнесется с пониманием. Школьники и выпускники прошлых лет пишут добрые слова в социальных сетях в надежду, что их поддержка дойдет до педагога.

- А ведь Дмитрий Борисович всегда с учениками, как старший брат... Я знаю, видела по отношению ребят к нему. Он парень добрый, - пишет Лиля.

- Дмитрий Борисович, 11 класс полностью на вашей стороне, - оставила слова поддержки выпускница Яна.

Однако восторг по поводу преподавательских способностей разделяют не все. Некоторые горожане осудили, как и защитников педагога, так и учителя, заявив, что таким преподавателям не место в школе. По их мнению, если учитель не умеет держать себя в руках и находить общий язык с трудными подростками, то ему стоит уйти из профессии.

- Это учитель?! Чему он научить может? Надеюсь, его после этого уволят. Тут не может быть оправданий. Был бы он на стройке и вопил подобное своему бригадиру, никто бы и слова не сказал. Учитель не имеет права так себя вести, - рассуждает Евгения.

Сейчас по данному факту проводится следственная проверка, в ходе которой действиям учителя дадут правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теперь школьники в Сыктывкаре будут уходить на карантин по новым правилам (подробности)