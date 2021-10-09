В Коми прогнозируются заморозки до -6 градусов и метель

Фото: pexels.com

В Коми в ближайшие два дня сильно испортится погода. Как сообщают республиканские синоптики, в воскресенье, 10 октября ожидаются снег и дождь. Ночью же жителей региона предупреждают о заморозках.

- Местами небольшие осадки (снег, дождь). Ветер переменный 2-5 м/с. Температура ночью 0...-5, - сообщили метеорологи.

Днем же воздух прогреется до +5 градусов, а на крайнем юге и вовсе температура поднимется до +4...+9 градусов тепла.

Ухудшаться погода начнет 11 октября, в понедельник. По прогнозам синоптиков, в этот день жителей республики ожидает слабая метель, местами дождь и снег.

- Ночью ожидается снег, мокрый снег, на крайнем юге дождь, в отдельных северных районах сильный снег, на северо-востоке слабая метель. Днем небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ЮЗ, З 8-13 м/с, - предоставили прогноз на понедельник метеорологи.

Они отметили, что температура 11 октября ночью будет -1...-6, на юго-западе 0...+5, днем +5...+10, в отдельных северных районах -1...+4 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми температура воздуха в октябре может опуститься до -20 градусов (подробности)