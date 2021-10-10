В воскресенье в Коми до 7 градусов тепла

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В воскресенье, 10 октября, в Коми будет облачно, преимущественно без осадков, максимальная температура воздуха составит 7 градусов тепла. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В западных районах временами ожидается мокрый снег, на юго-западе – дождь и дождь со снегом, а в восточных районах — преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит 2-7 градусов. На крайнем северо-востоке ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит -4…+1 градус.

В Сыктывкаре будет облачно, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит 4-6 градусов.

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