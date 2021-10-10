За сутки в Коми скончался один больной коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 10 октября, в Коми зафиксировали 268 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 72 714 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 240 человек. Всего в регионе из больниц выписали 66 053 человек. За последние сутки в Коми скончался один пациент, у которого диагностировали коронавирус. Всего в регионе зафиксировали 1827 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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