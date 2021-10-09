Владимир Уйба спрогнозировал рост числа госпитализированных из-за ковида

Глава Коми в ежедневном видеообращении рассказал об эпидемиологической обстановке Фото: Архив "КП"

В Коми в скором будущем начнется рост числа госпитализированных из-за коронавируса. Такой прогноз дал глава республики Владимир Уйба.

- Думаю, что в ближайшие дни снова начнется рост по госпитализированным, - поделился он своими мыслями.

По его словам, власти вновь открыли дополнительные места для ковид-пациентов. На этот раз койки появились в Инте. Там коечный фонд увеличен на 20 мест.

По состоянию на 8 октября, в республике занято 1911 коек.

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