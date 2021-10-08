В Коми медики получат выплаты за вакцинированных пациентов

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В Коми медикам начислят выплаты за каждого пациента, прошедшего вакцинацию против коронавируса. Соответствующий приказ подписал и.о министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.

Согласно документу, за одного вакцинированного платят по 200 рублей при условии выполнения ежемесячного плана вакцинации, установленного для учреждения приказом, от 50% и более. Медики, которые обеспечивают проведение вакцинации, получат как минимум по 25 рублей за каждого пациента. Врачи и фельдшеры, осматривающие пациентов перед вакцинацией, получат не менее 41 рубля за каждого из них. Медики, которые занимаются подготовкой вакцины и ее непосредственным введением, получат не менее 23 рублей за одного вакцинированного. Сотрудникам, которые вносят сведения о вакцинации в Информационный ресурс, заплатят не менее 11 рублей за одного вакцинированного.

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