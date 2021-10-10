В Коми не планируют повышать тариф на капремонт на 25%

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В Коми не планируют повышать стоимость капитального ремонт в жилых домах на 25%. При этом федеральное правительство разрешило менять тарифы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому цена договора может увеличиваться не более чем на 25% при условии, что она не превысит предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Стоимость также не должна быть выше объема средств, которые региональный оператор имеет право расходовать на программу капремонта. Увеличение стоимости капремонта связано с подорожанием стройматериалов и оборудования.

При этом вопрос о повышении, о котором сказано выше, в Коми не рассматривается. Постановление республиканского правительства об установлении минимальных размеров взносов на капремонт предусматривало рост на 5%.

Экономически обоснованный тариф по капитальному ремонту составляет 28 рублей за квадратный метр в месяц. В Коми в 2018 году минимум установленного размера взноса составил 2,46 рубля за квадратный метр, максимум – 3,05. В 2020 году он составил минимум 7,38, максимум – 9,15. Как передает БНК, в 2021 году размер взноса варьируется от 7,75 до 9,61 в зависимости от муниципалитета.

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