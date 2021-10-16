Пострадавший в смертельном ДТП на трассе в Коми 31-летний мужчина находится в реанимации

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Накануне в Коми при трагических обстоятельствах погибла 28-летняя девушка. Она и 31-летний мужчина за рулем Honda Accord попали в аварию на трассе Чебоксар - Сыктывкар около деревни Визинга.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде - Коми», Роман, так зовут пострадавшего водителя, сейчас находится в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать.

Врачи диагностировали у мужчины травму головы и перелом шейки бедра. По словам близких, Роману назначены успокоительные и снотворное, чтобы он мог отдохнуть и поспать после произошедшего. Родственники семьи рассказали «КП-Коми», что мужчина сильно переживает из-за смерти любимой.

— Роман практически не пострадал, сломана шейка бедра. Дикая у него агрессия, ему колют снотворные и успокоительные. Когда узнал о гибели жены, говорил о суицидальных мыслях, — поделились они.

Роман вместе с женой попали в страшную аварию. Фото: из личного архива мужчины

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и въехал во встречную легковушку. Водитель корейского авто остался жив, однако получил серьезные травмы.

По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело.

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