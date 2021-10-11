Снежная погода приходит в Коми

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Понедельник 11 октября в Коми начнется с разных видов снега: где-то он будет в привычном «классическом» виде, где-то мокрый, а где-то смешается с дождем. Днем он будет совсем небольшой, однако ближе к ночи дойдет до умеренного. В Сыктывкаре же пока что снега не прогнозируют, только дождь.

Вдобавок к осадкам синоптики республики обещают ночной туман. Южный ветер будет несильный, максимум до 12 метров в секунду, а на северо-востоке его скорость едва дойдет и до 8 м/с.

Температура по всей республике тоже будет разниться. В северо-восточной части ночью она опустится до -2, -7 градусов и не намного поднимется днем: +1, -4. В отдельных местностях воздух прогреется максимум до +1, +6 ночью и -1, +4 днем. В Сыктывкаре днем термометры покажут +8, +10, а ночью +3, +5.

В основном в регионе ждут температуру на отметке -3, +2 в темное время суток и +5, +10 – в светлое.

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