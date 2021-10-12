Погода в Коми стала совсем переменчивой

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Прогноз специалистов Гидрометцентра Коми на 12 октября ощутимо разнится в зависимости от района. Метеорологи подробно рассказали, что ждет жителей различных частей республики.

Например, на севере ожидают небольшой дождь и мокрый снег, которые к ночи усилятся и затронут также центральную часть республики. Ночью в северных районах будет прохладнее, чем в остальном регионе: +2, -3. Зато дневная погода будет такой же, как и везде: +5, +10 градусов.

Условия на крайнем северо-востоке тоже будут отличаться – там будет куда холоднее: -5, -10 ночью и +2, -3 днем. Осадки дойдут до умеренных, а ветер разгонится до 13 метров в секунду, тогда как по всей Коми воздушный поток достигнет скорости в районе 6-11 м/с.

На юге республики республики будет значительно теплее: дневная температура прогнозируется на прежнем уровне, а ночная поднимется до +2, +7 градусов. В целом, погода здесь станет более куда благоприятнее, по крайней мере, не будет ни дождей, ни снега.

Относительно приятная погода установится в Сыктывкаре. Дождей будет мало, прогнозируется умеренный южный ветер. В столицу придет почти южное тепло: +4, +6 ночью и +9, +11 днем.

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