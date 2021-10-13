То ли снег, то ли дождь: в Коми обосновалась непостоянная погода

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К середине недели переменчивость погоды в Коми стала уже не такой заметной, хотя в отдельных районах стоит быть все же аккуратнее.

К примеру, в двух районах региональные метеорологи предсказывают снег, переходящий в дождь. Такая ситуация сложится в Интинском и Воркутинском районах: в первом выпадет не так уж много осадков, зато во втором они усилятся. В остальной же части республики будет сухо и подует умеренный южный ветер.

Средняя ночная температура ожидается в районе -2, +3 градусов, дневная – в промежутке между +6 и +11. В Сыктывкаре станет совсем немного теплее: ночью 0, +2, а днем +9, +11. В то же время крайний северо-восток республики снова отличился более низким температурным режимом: ночной минимум будет -5, дневной максимум +5.

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