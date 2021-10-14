В Коми обещают порывистый ветер с дождем

Фото: pexels

Погодные условия в Коми потихоньку приходят к умеренным: метеорологическая ситуация стабилизируется по всей республике. Синоптики обещают дожди, которые ближе к северу могут перейти в снег. Осадки будут варьироваться от небольших до умеренных.

Ветер обещается южный и юго-западный умеренный, но днем в отдельных районах могут быть порывы до 14 метров в секунду. Температура прогнозируется плюсовая: +2, +7 днем на северо-востоке и ночью на территории всего региона, +9, +11 в светлое время суток.

В Сыктывкаре тоже будет дождь, но уже без сильного ветра. Здесь будет немного теплее: +9, +11 днем и +5, +7 ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, переведут ли школы Сыктывкара на дистант (подробности)