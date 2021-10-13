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Общество13 октября 2021 9:41

Стало известно, переведут ли школы Сыктывкара на дистант

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В настоящее время школы Сыктывкара не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей столицы Коми, речь не идет о переводе на дистант учебных заведений, в которых сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка. Сыктывкарские педагоги своевременно сделали прививки, поэтому случаи заболевания коронавирусом среди учителей – единичные.

– Это в очередной раз доказывает эффективность вакцинации в качестве профилактики заболевания коронавирусом и его тяжелого течения, – подчеркнули в администрации.

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