Стало известно, переведут ли школы Сыктывкара на дистант

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В настоящее время школы Сыктывкара не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным властей столицы Коми, речь не идет о переводе на дистант учебных заведений, в которых сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка. Сыктывкарские педагоги своевременно сделали прививки, поэтому случаи заболевания коронавирусом среди учителей – единичные.
– Это в очередной раз доказывает эффективность вакцинации в качестве профилактики заболевания коронавирусом и его тяжелого течения, – подчеркнули в администрации.
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