«Должен научиться дышать»: студент из Коми, пострадавший в ДТП с «воркутинским Ефремовым», получил шанс на реабилитацию

Фото из личного архива Степана Сонина

Степан Сонин, пострадавший в аварии в Воркуте, отправился в Санкт-Петербург на реабилитацию. Об этом сообщается в официальной группе помощи студенту.

Юноша будет месяц проходить лечение в клинике МЧС. Врачи окажут 18-летнему парню все необходимое лечение и помогут вспомнить Степану, как это снова дышать самому.

- Очень хочется пожелать Степану счастливого пути и достижений в поставленных задачах: научиться самостоятельно дышать, кушать, сидеть, - написала Юлия Егоренкова, участница группы.

Напомним, жизнь подростка и его семьи превратилась в сущий ад осенью прошлого года. Юноша попал под колеса иномарки под управлением транспортного прокурора Воркуты Алексея Абрамова. Мужчина был пьян и сбил студента на пешеходном переходе. В результате столкновения Степан получил тяжелейший травмы, которые приковали его к коляске.

Алексей Абрамов был признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения. Городской суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на 3 года. Также суд Воркуты удовлетворил гражданский суд представителя потерпевшего на сумму в 500 тысяч рублей.

По решению Верховного суда Коми недавно наказание смягчили: компенсацию морального ущерба уменьшили до 100 тысяч рублей (были учтены отданные ранее 400 тысяч рублей компенсации материального ущерба), а колонию общего режима заменили колонией-поселением.

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