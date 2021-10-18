В Коми выпадет первый снег

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В начале этой недели в Коми пойдет первый снег, не смешанный с дождем. Хотя в республике обещают и такого рода осадки, в Воркутинском районе этой ночью выпадет именно снег.

Северо-восточная часть покроется туманом, сообщают региональные синоптики. Ветер будет дуть с юга, скорость прогнозируется умеренная. Минусовая температура в Коми еще не закрепилась: будет -1, +4 градуса ночью и +2, +7 днем.

В Сыктывкаре в плане погоды обойдется без сюрпризов: осадки и туманы обойдут город стороной, ветер будет умеренный. Ночью в столице температура останется на уровне +2, +4, а днем +5, +7 градусов.

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