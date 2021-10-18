Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 6:15

В Коми выпадет первый снег

При этом температура пока по большей части будет держаться в плюсе
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pexels

Фото: pexels

В начале этой недели в Коми пойдет первый снег, не смешанный с дождем. Хотя в республике обещают и такого рода осадки, в Воркутинском районе этой ночью выпадет именно снег.

Северо-восточная часть покроется туманом, сообщают региональные синоптики. Ветер будет дуть с юга, скорость прогнозируется умеренная. Минусовая температура в Коми еще не закрепилась: будет -1, +4 градуса ночью и +2, +7 днем.

В Сыктывкаре в плане погоды обойдется без сюрпризов: осадки и туманы обойдут город стороной, ветер будет умеренный. Ночью в столице температура останется на уровне +2, +4, а днем +5, +7 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарцам заплатили за год ожидания квартиры в Санкт-Петербурге (подробности)

Общество: ВОПРОС ДНЯ