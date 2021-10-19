Осторожнее на улице: в Коми осядет гололед

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По-настоящему зимние погодные изменения потихоньку обосновываются в Коми: температура падает, идет снег, ветер становится холоднее. Середина недели ознаменуется еще одним типично зимним явлением – гололедом.

Гололедица и изморозь осядут в разных районах республики, включая Сыктывкар. Также будет идти снег в различных его проявлениях: с дождем, мокрый и просто снег. Днем осадки будут совсем небольшими, но ночью они усилятся.

Ветер ожидается западный умеренный, а температура в разное время суток будет держаться примерно на одном уровне: +2, -3 градуса. В Сыктывкаре температурный режим будет примерно таким же: воздух застынет на уровне нуля с отклонением на 2 градуса выше и ниже в разное время суток.

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