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Здоровье21 октября 2021 10:20

Оплата нерабочей недели в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года: дадут ли зарплату в двойном размере

Рассказываем, какой будет оплата труда во время нерабочей недели в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года
Источник:kp.ru
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Стало известно, как будут оплачиваться нерабочие дни

Стало известно, как будут оплачиваться нерабочие дни

В России введены нерабочие дни из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. Согласно указу президента, жители страны отдохнут с 30 октября по 7 ноября, а 1, 2 и 3 ноября объявлены нерабочими днями. У жителей Коми сразу же возник вопрос: как будут оплачиваться дополнительные дни отдыха?

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что нерабочие дни объявлены с условием сохранении зарплаты. А вот те, кто выходит на работу с 1 по 3 ноября двойную оплату труда, как выходные не получит, так как нерабочие дни не являются праздничными.

- Трудовой кодекс предполагает оплату в двойном размере в выходной и праздничный день, а раз нерабочие дни не относятся к этим категориям, можно платить в одинарном размере, - говорят специалисты.

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