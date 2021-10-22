В Коми обещают снегопад и гололед

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Весь день в Коми будет идти снег, порой сменяясь на дождь. Днем осадки будут небольшими, но в южных районах они будут более значительными, а ближе к ночи на центральную часть республики обрушится настоящий снегопад.

В то же время ветер немного успокоится до умеренного. Однако обстановка на улице все еще будет далека от безопасной: угрозу может создать налипший на провода и деревья мокрый снег и гололед.

Также синоптики региона ожидают температурные перепады от района к району: ночью по всей Коми ожидается +1, -4, но на северо-востоке похолодает до -3, -8 градусов. Днем разница будет заметнее – жители северных районов ощутят +3, -2 и в то же время на юге окажется +3, +8 градусов.

В Сыктывкаре в зависимости от времени суток снег и дождь будут сменять друг друга. Днем будет достаточно тепло: +5, +7, а ночью температура станет колебаться около нуля.

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