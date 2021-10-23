«Я не хочу в это верить»: в Коми в страшной аварии трагически погиб 30-летний Алексей К.

Фото из личного архива Алексея К.

В Коми трагически оборвалась жизнь Алексея К. Мужчина погиб в аварии на трассе в Усть-Вымском районе. Он был за рулем «Лады Ларгус», когда решил выйти на обгон, но, ошибившись в расчетах, не успел встать на свою полосу и врезался во встречную «Тойоту». От травм мужчина погиб практически моментально.

Как рассказали близкие Алексея, в этот день он был на работе. По их словам, Алексею запрещено превышать скорость во время службы и он не стал бы гонять, нарушая должностную инструкцию. По их мнению, причиной автокатастрофы стала непогода.

- Погодные условия опасные, видите, как намело. За день приморозило, подтаяло, снова приморозило. Даже на зимней резине по асфальту едешь словно по льду. Накануне утром был заморозок с кашей на дороге, растаяло к обеду. Это, видно, рок, - размышляет Елизавета, знакомая погибшего.

Смерть Алексея стала шоком для его семьи и близких. Мужчина в этом году справил свой юбилей и недавно женился. Его возлюбленная Евгения лишь задается вопросом, почему ее супруг так рано ушел из жизни.

- Родной мой, на кого ты меня оставил! Я не хочу в это верить... Я люблю тебя, - написала прощальное письмо своему мужу Евгения.

Алексею на момент смерти было всего 30 лет.

Напомним, в Усть-Вымском районе 22 октября в 6:40 произошло смертельное ДТП. На 80-м километре дороги Вогваздино – Яренск столкнулись два автомобиля. Погиб один человек и шесть человек получили травмы. Сообщается, что двое из выживших находятся в реанимации.

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