«Умерла за два часа»: родственники умершей от ковида 14-летней девочки из Сыктывкара рассказали свою правду

Фото из личного архива Валерии Д.

В Сыктывкаре умерла 14-летняя Валерия Д., заразившаяся коронавирусом. По сообщению регионального Минздрава, подросток скончалась в результате оторвавшегося тромба.

- Пациентка скончалась в Республиканской инфекционной больнице на третьей неделе лечения от коронавируса. Причиной стало редкое осложнение, которое нетипично для возраста пациента - оторвался тромб, - заявили в ведомстве.

Однако семья девочки утверждает, что причиной смерти стал вовсе не ковид, а неправильное лечение.

- Моя племянница умерла от неправильно подобранного лечения. В первые дни госпитализации ей давали лишь парацетамол (лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анилидов, оказывает жаропонижающее действие, - прим.ред.), чтобы сбить температуру. Снимок легких сделали не сразу, а лишь через сутки, - вспоминает тетя Леры Рира.

Через неделю после госпитализации Лера стала задыхаться, она жаловалась на боли в груди и говорила о том, что не может дышать. Однако семья утверждает, что жалобы подростка были оставлены без внимания.

- Она начала задыхаться, рассказала об этом медсестре, а она лишь сказала «хорошо» и ушла, - говорит родственница.

После жалоб девочку все-таки отправили на снимок, правда, без кислородной маски. Сразу же после процедуры Лере стало плохо и ее отправили в реанимацию. Девочка умрет через два часа в результате легочной эмболии.

Смерть подростка оказалась сильным потрясением для ее семьи. Лера была любимой и единственной дочерью. Мама девочки Тамара попрощалась с ней на своей странице, написав, что Лера была ее смыслом жизни.

Редакция «КП-Коми» приносит свои соболезнования семье умершей.

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