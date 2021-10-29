Предприятиям розничной торговли Коми разрешили работать в нерабочие дни

Фото: архив КП.

Многим эта новость очень понравится. Розничной торговле в Коми разрешено работать в нерабочие дни, сообщает республиканский оперштаб по противодействию коронавирусу.

Свежие изменения внесены в Указ главы Коми О введении режима повышенной готовности . Оперштаб при принятии решения промониторил и проработал предложения предпринимателей республики.

Уточняется, что объекты розничной торговли исключены из перечня организаций, в здания, строения, помещения которых приостановлен доступ посетителей и работников на период установленных Президентом России нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года).

Подробнее с изменениями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Ранее сообщалось, что во время нерабочих выходных приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения, где ведется торговля товарами, выполнение работ, оказание услуг, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключением станет обслуживания «на вынос» и доставки заказов. В эти дни также смогут работать столовые в гостиницах и на предприятиях. Однако есть важное условие: туда должны пускать только постояльцев и работников.

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