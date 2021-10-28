Как предприятия общепита Коми будут работать в локдаун Фото: архив "КП"

В оперативном штабе рассказали, как будут работать рестораны и кафе в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

С 30 октября по 7 ноября по всей стране установили нерабочие дни. В это время в Коми приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения, где ведется торговля товарами, выполнение работ, оказание услуг, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключением станет обслуживания «на вынос» и доставки заказов. В эти дни также смогут работать столовые в гостиницах и на предприятиях. Однако есть важное условие: туда должны пускать только постояльцев и работников.

Эти ограничения направлены на временное разобщение потока посетителей общественного питания и покупателей торговых точек. Таким образом власти рассчитывают сдержать темпы распространения коронавируса. Деятельность предприятий общественного питания в ТЦ возможна при условии организации зоны выдачи товаров.

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