Что будет закрыто в нерабочие дни в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года: окончательный список

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Накануне власти Коми опубликовали указ, которым устанавливаются ограничения в республике во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Некоторые из них будут действовать и после внеплановых каникул.

В частности, в Коми на время выходных перестанут работать рестораны, бары и прочие заведения общепита. Исключение делается для организаций, работающих на вынос, то есть без захода покупателей в помещение, а также для ресторанов и буфетов при организациях и гостиницах. Туда смогут попасть только люди, живущие в отеле или работающие в фирме, всем остальным доступ будет закрыт.

Из магазинов работать будут только те, что продают продукты, товары первой необходимости или работают дистанционно, через доставку. Аптеки тоже останутся открытыми.

В химчистки, магазины товаров для ремонта и другие подобные организации наведаться тоже будет нельзя, если только предприниматели не организуют условия, в которых клиенты могут стоять на улице.

Фитнес-клубы, салоны красоты, детские игровые комнаты, сауны и другие схожие комплексы однозначно будут закрыты. Развлекательные программы в торговых центрах, боулинг-клубах, барах и т.д. пока что отменяются.

В кинотеатры, библиотеки, музеи и на стадионы смогут попасть только те, у кого есть QR-код или отрицательный ПЦР-тест, и то при условии заполнения помещения или трибун наполовину. После нерабочих дней условием будет 70-процентное заполнение площадки максимум.

В то же время официальные мероприятия, организованные властями, проводить будет можно, если будут соблюдаться санитарные требования.

Помощь стоматолога можно будет получить только при экстренной ситуации и острой боли. Также с 30 октября на неопределенный срок в больницах приостановят диспансеризацию, если это не будет касаться переболевших ковидом.

В МФЦ и госучреждениях во время нерабочих дней можно будет получить только свидетельство о рождении, смерти или расторжении брака. Если услугу можно оказать в электронном виде, личное присутствие человека не допускается.

Детсадам рекомендовали создать небольшие дежурные группы, чтобы работающие родители могли оставить детей.

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