Появилось видео с места массовой аварии на трассе Сыктывкар-Ухта, в которой погибло два человека

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Появились кадры с места аварии, в которой погибло два человека. ДТП произошло на 286 км трассы Сыктывкар-Ухта около поселка Веселый Кут.

По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на обгон на участке дороги, где это запрещено, и въехал под большегруз. От удара машина превратилась в груду металлолома. Сообщается, что люди, находившиеся в салоне легковушки, погибли на месте ДТП, сообщает информационная программа «День».

Отмечается, что несколько часов участок трассы был перекрыт. На месте ЧП работали спасательные службы и сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент движение транспорта восстановлено.

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