Коми побила рекорд 2020 года по суточному приросту зараженных коронавирусом

В Коми выросло число инфицированных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми за последние сутки выявлен 401 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Данный показатель стал новым абсолютным рекордом за всю пандемию. В 2020 году суточный максимум достиг 398 фактов заражения.

Всего за период пандемии было зарегистрировано 80 912 лабораторно подтвержденных случаев ковида. Из них по выздоровлению было выписано 69 946 пациентов, в том числе за сутки - 57.

Показатель смертности также за сутки увеличился на 16 человек. Всего в регионе насчитывается 2 026 летальных исходов в результате осложнений, вызванных COVID-19.

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