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Здоровье3 ноября 2021 15:56

Власти Коми расширят перечень мест, где потребуется QR-код для посещения

Источник:kp.ru
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С 8 ноября перечень организаций будет расширен

С 8 ноября перечень организаций будет расширен

Фото: Архив "КП"

В Коми намерены ужесточить противоковидные меры. В частности, речь идет о расширении перечня организаций, для посещения которых требуется QR-код вакцинированного. Ранее его требовали лишь в местах проведения спортивных и культурных мероприятий.

Предполагается, что список будет расширен 8 ноября. Какие конкретно организации и предприятия войдут в перечь станет известно после заседания оперштаба Коми, которое назначено на 6 ноября.

- С 8 ноября перечень организаций будет расширен. Он будет утверждён на очередном заседании республиканского оперативного штаба 6 ноября, - заявили в пресс-службе администрации главы Коми.

Добавим, что указанные требования не распространяются на детей, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR–кода и результата ПЦР–тестирования.

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