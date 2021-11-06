Как будут работать школы, детсады, кружки, секции и вузы в Коми с 8 ноября 2021 года

Нерабочие дни в Коми с 30 октября по 7 ноября 2021 года подходят к концу. Фото: Архив "КП"

В Коми с понедельника, 8 ноября, начинаются рабочие будни. Такое решение принял республиканский оперштаб, оценив эпидситуацию в регионе. К обычной жизни также вернутся детские садики и школы.

По словам министра образования Коми Натальи Якимовой, выше названные образовательные учреждения с понедельника начинают работу по обычному графику. А вот секции и кружки, кроме спортивных, остаются закрытыми, однако при желании и возможности могут работать в дистанционном формате, заявила глава ведомства.

Студенты же вузов, колледжей, техникумов и училищ остаются на удаленке. Дистанционный режим обучения продлится еще неделю, до 14 ноября.

- Возможность проведения производственной практики студентов старших курсов будет решаться в индивидуальном порядке администрацией образовательной организации и предприятиями, на базе которых практика планировалась или уже началась, - добавила Наталья Якимова.

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