Холодный ветер с дождем: какой погодой порадует последний день октября жителей Коми

Непогодой жителей Коми не удивишь. Фото: архив КП.

Последний день октября порадует жителей некоторых районов Коми снегопадом и сильным ветром, серьезными колебаниями температуры воздуха в зависимости от муниципалитета республики, сообщают в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

По прогнозам синоптиков, в Республике Коми 31 октября ожидается облачно с прояснениями, ночью выпадет мокрый снег, иногда дождь. Днем тоже можно ждать осадки. Жителям центральных районов следует ожидать сильного снегопада и порывистого ветра до 5-10 м/с.

- Температура ночью в северных и центральных районах опустится до -5...-10, при прояснении -15...-20, на юге и в Удорском районе +1...-4, днем в северных районах -2...-7, на северо-востоке -10...-15, в южных районах 0...+6°С, - рассказали в пресс-службе ЦГМС Коми.

Уточняется, что на северо-востоке ночью будет преимущественно без осадков, днем местами снег. Крайний северо-восток накроет мгла. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

- Температура ночью -14...-19, при прояснении до -27, днем -7...-12, в Воркутинском районе -17...-22°С, - заключили в Коми ЦГСМ.

Погода в Сыктывкаре

В столице республике 31 октября ожидается облачность с прояснениями, временами выпадет мокрый снег и дождь. Ночью и утром туман, а также слабый гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +3...+5°С.

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