В Коми за сутки от коронавируса скончались семь человек

Фото: архив КП.

По всей стране, в том числе и в Коми растёт число инфицированных коронавирусом. Свежие данные на 31 октября озвучил федеральный оперштаб.

В регионе за всё время пандемии COVID-19 насчитывается 78 968 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки этот показатель увеличился на 369 случаев заражения. Коми в этом плане установила новый рекорд, точнее, антирекорд.

При этом за последние сутки число выздоровевших достигло 69 392. Это на 142 больше, чем было днём ранее.

Также увеличилось количество погибших от опасной инфекции. Минувшие сутки не смогли пережить еще семь человек. За все время пандемии вирус унёс жизни 1 961 пациент.

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