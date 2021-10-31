Медвежат Михаила Андреевич и Сюмака поселили в национальном парке «Койгородский»

Фото: скриншот видео

На прошлой неделе в Коми привезли двух бурых медведей-подростков. В дикую природу их выпустили специалисты минприроды Коми и Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области, обитать косолапые будут вблизи национального парка «Койгородский».

Эти медвежата поступили в тверской Центр спасения медвежат-сирот в конце весны сиротевшими и ослабленными. Один из них из Коми, который в мае этого года вышел из леса к людям за спасением в поселке Веселый Кут. Он был без мамы. Что случилось с мамой детеныша, неизвестно, но местные жители говорили о том, что слышали выстрелы в лесу накануне. В Центре мишка получил солидное для малыша имя Михаил Андреевич и обзавёлся другом из Архангельской области - Сюмаком.

Фото: скриншот видео

Сюмака подобрали в Архангельской области на обочине трассы в начале июня, мамы-медведицы рядом не было. В Центре спасения медвежат-сирот Михаил Андреевич и Сюмак жили в одном вольере.

Фото: скриншот видео

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Когда пришло время выпускать Михаила Андреевича и Сюмака в свободное плавание, руководство Центра совместно с минприроды Коми приняли решение о выпуске обоих медвежат на территории Республики Коми рядом с национальным парком «Койгородский».

В республику мишек привезли директор Центра Сергей Пажетнов и его супруга, специалист Центра Екатерина Пажетнова.

Фото: скриншот видео

Мишки очень хорошо перенесли дорогу. За время проживания в Центре у детенышей сохранился животный инстинкт и страх перед человеком, по мнению специалистов, это пригодится им для самостоятельной жизни в дикой природе. На видео видно, как подопечные Центра с осторожностью выходят из транспортировочных клеток, далее сразу бегут в лесную чащу. Там оба зверя забираются на одну ёлку, осматривают окрестности и сидят на дереве до тех пор, пока не уедут люди.

Надеемся, что наши дружки-медвежатки проживут долгую и счастливую жизнь в дикой природе, обзаведутся семьями и никогда не встретят на пути охотников-браконьеров. Ну, и мы с потапычами не пересечемся вдруг.

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