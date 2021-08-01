Спасённый медвежонок из Коми обзавёлся другом в Твери

Фото: со страницы соцсетей Анны Землянской

Появились новости из Центра спасения медвежат-сирот о подопечном Михаиле Андреевиче – у малыша появился новый друг.

Напомним, косолапый малыш вышел к людям в поселок Веселый Кут 16 мая, он был без мамы. Что случилось с мамой детеныша, неизвестно, но местные жители говорили о том, что слышали выстрелы в лесу накануне. Позднее медвежонок был увезён в Тверь к специалистам в Центр спасения медвежат-сирот, где и получил необычное для малыша имя.

Фото: со страницы соцсетей Анны Землянской

- Пришли долгожданные новости от нашего ухтинского Михаила Андреевича из питомника медвежат- сирот в Твери. Мишка растет ни по дням, а по часам, обвыкся и дружит с другим медвежонком. Все стало у Мишки супер! Спасибо всем огромное за маленькое чудо, за эту жизнь! – поделилась на своей страничке в соцсетях Анна Землянская, ухаживавшая за медвежонком до его уезда в Тверь.

Фото: со страницы соцсетей Анны Землянской

Напомним, медвежонок из Коми уже не первый подопечный Центра спасения медвежат-сирот в Твери. Ранее там выхаживали медведицу Пужу, которая стала настоящей звездой, за её жизнью следила, казалось, вся страна. Спустя год Пужа окрепла, её вернули в привычную среду обитания – в Республику Коми, выпустив в национальном парке "Койгородском".

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