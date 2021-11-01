Поздняя осень встретит жителей Коми снегом, дождем и холодами

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Самое начало ноября ознаменуется в Коми непостоянством погоды: если на юге республики температура уйдет даже в плюс, то в северной части холода дойдут до -23 градусов.

В частности, южные районы не будут обижены осадками: будет падать и снег, и дождь, и мокрый снег. Когда стемнеет, вдобавок еще и опустится туман. Как ночью, так и днем температура будет держаться в районе -4, +1 градусов. Однако без перепадов не обойдется – при ясной погоде воздух охладится до -8, -13, а юго-запад все еще будет держать тепло: 0, +5.

На севере в плане осадков станет гораздо спокойнее, небольшой снег пройдет лишь ночью. Однако придет другая беда – гололед на улицах. Холода здесь будут ощутимее: -10, -15 в любое время суток с похолоданием ночью до -18, -23.

В Сыктывкаре выпадет немного снега, а ветер ожидается умеренный, как и по всему региону. Температура не только днем, но и ночью останется в районе нуля с погрешностью в плюс-минус один градус.

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