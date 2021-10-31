Сегодня пять районов Коми засыпет снегом

Фото: архив КП.

Коми республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды призывает жителей Коми быть осторожными. В пяти района республики выпадет много-много снега.

По прогнозу филиала Коми ЦГСМ сегодня, 31 октября, в период с 10 до 18 часов в некоторых муниципалитетах региона ожидается сильный снег.

- 6 мм за 12 часов и менее выпадет в Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Княжпогостском, Троицко-Печорском районах, - уточняют синоптики. - С ухудшением видимости до 500 м.

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