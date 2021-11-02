«Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре: знакомимся с участницами из медицинского центра «Институт движения»

«Комсомолка» расскажет читателям о «леди в белых халатах» медицинского центра «Институт движения».

«КП-Коми» зиму встречает красивым и исцеляющим фотоконкурсом «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре, в котором принимают участие невозможно очаровательные 14 сотрудниц пяти медицинских организаций столицы Коми. Сегодня «Комсомолка» расскажет читателям о «леди в белых халатах» медицинского центра «Институт движения». Для каждой из участниц это дебютный опыт участия в конкурсе красоты и грации.

Ирина Плесовская – ревматолог ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ

Это имя знают многие в Республике Коми и даже за ее пределами. Ведущий специалист по остеопорозу в регионе уже более 28 лет занимается лечением. За плечами у Ирины Валерьевны более 30 печатных работ в различных медицинских журналах, 2 патента на изобретения, сотни начитанных лекторских часов в мединституте (Плесовская – старший преподаватель кафедры терапии Мединститута СГУ им.П.Сорокина) и, конечно, тысячи благодарных пациентов.

Ирина Плесовская – ревматолог ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ.

Специалист не скрывает: будущую профессию выбрала ещё в школе.

– В детстве я несколько раз лежала в больнице без родителей. Уже тогда мне нравилось помогать медсёстрам разносить таблетки на тумбочки пациентов, ухаживать за детьми-отказничками. Думаю, что в тот момент предопределился выбор будущей профессии, – рассказывает врач.

Ирина Плесовская – ревматолог ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ.

Ирина Валерьевна уверена, что медицина сродни искусству. В искусстве врачевания очень важно то, как врач общается с пациентом, насколько он способен доверять человеку в белом халате. Ведь многие данные, которые специалист получит в беседе с пациентом, могут стать ключом к диагнозу. А значит помогут выстроить верный план лечения и одержать победу над болезнью.

Человечность, способность сочувствовать и желание помогать, а также постоянный интерес к совершенствованию ревматолог считает главными качествами, которыми обязательно должен обладать доктор.

Пожелаем удаче прекрасной участнице! Проголосовать за Ирину Плесовскую можно ЗДЕСЬ.

Наталья Поповцева – невролог ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ

Душевный доктор. Именно так отзываются пациенты о враче-неврологе высшей квалификации медицинского центра «Институт движения» Наталье Поповцевой.

– Я выросла в семье педагогов. Папа был учителем труда, бабушка преподавала биологию, мама – химию. Именно этим обстоятельством, видимо, была определена моя любовь к данным предметам. А потому после девятого класса я поступила в медицинский класс, а дальше – в медакадемию, – рассказывает о себе врач.

Наталья Поповцева – невролог ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ.

Больше 10 лет Наталья Сергеевна занимается лечением головных болей, остеохондроза, грыж позвоночника, воспалений тройничного нерва и многих других диагнозов, которые мешают нормальной жизни человека.

В своём деле врачу, считает конкурсантка, важно развиваться, иметь возможность получать новые знания и навыки, работать в дружном грамотном коллективе, видеть результат своей работы. Ведь истинное удовлетворение доктор получает от слов пациента: «Мне стало лучше».

Наталья Поповцева – невролог ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ.

– Философию нашего дела чётко отражает цитата Сергея Григорьевича Острового: «В жизни по-разному можно жить. В горе можно. И в радости. Вовремя есть. Вовремя пить. Вовремя делать гадости. А можно и так: на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженною солнце достать и подарить его людям». Солнце для меня – это здоровье пациента, – рассуждает доктор Поповцева.

Мы гордимся Натальей Сергеевной! Проголосовать за участницу можно ЗДЕСЬ.

Екатерина Володарская – врач-ЛФК, физиотерапевт ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ

Екатерина Володарская в школьные годы увлекалась танцами и живописью. Окончив школу (кстати, с золотой медалью) подала документы сразу в несколько вузов, среди которых была медицинская академия. В итоге выбор пал на факультет «Лечебное дело».

– Учиться мне очень нравилось. Часами, а то и ночи на пролёт засиживались в анатомичке. Всегда была жажда знаний. И, конечно, глядя на преподавателей – очень грамотных в своей профессии, любящих людей, мне хотелось быть похожими на них, – отмечает Екатерина Владимировна.

Екатерина Володарская – врач-ЛФК, физиотерапевт ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ.

Терапевт уверена, что, хотя врачи и работают в рамках стандартов, но важно не быть рутинным доктором, а подходить к пациенту творчески. «Многие из пациентов идут ко мне не за таблеткой, а за сочувствием, поддержкой», – отметила специалист.

Екатерина Володарская – врач-ЛФК, физиотерапевт ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ.

В свободное время Екатерина Владимировна занимается художественной гимнастикой на кольце, а также рисует акварелью, гуашью и карандашом.

Держим кулачки за Екатерину Володарскую и призываем читателей голосовать за очаровательную девушку. Это можно сделать ЗДЕСЬ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в белом халате к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и партнёра конкурса — ЮД «Романовъ». Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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