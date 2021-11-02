Рыжие плутовки открыли для себя столовую у воркутинских вахтовиков

Иллюстрация сюжета: архив КП.

Под Воркутой милые лисички открыли для себя столовую. В Заполярье уже вовсю властвует зима, плутовки принарядились пышными шубками и ищут пропитание не только в лесу, но и вблизи с человеком.

В Интернет попало очередной ролик с лисами - у кого-то оно вызвала мимишную реакцию, у кого-то "ай-яй-яй, нельзя диких животных кормить". На видео две рыжие красотки подошли к рабочим вахтовикам в воркутинском поселке. Видно, что они уже прибегают к ним не впервые – уверенными шажками, виляя хвостиками, направляются к протянутой руке за вкусняшкой.

Мужчины принялись фотографировать зверей, а лисички и не торопились убегать, продолжая кокетливо позировать перед камерой.

Кстати, судя по всему эти же лисы прибегали к вахтовикам в конце сентября. Тогда одна плутовка отказались от бублика и сушеного банана, зато с удовольствием слопала паштет.

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