«Мы никогда не забудем нашу Чернушку»: жители Сыктывкара ищут виновного в смерти любимой общедворовой собаки

Чернушка. Фото: со страницы жильца дома в соцсети "Вконтакте"

В Сыктывкаре орудует отравитель собак, а возможно и несколько. По городу участились случаи обнаружения псов с вздутыми животами и пеной у рта. Их не успевают спасать…

Вчера была отравлена беззащитная дворовая собака Чернушка, проживающая в районе «Реновы». Ее умирающей обнаружили у мусорного контейнера возле дома Димитрова 4 – изо рта шла пена, бедняжка билась в судороге.

Отравленная Чернушка. Фото: со страницы приюта "Друг"

Ко всему прочему на днях пропадала вторая общедворовая собака Пушистик – поиски велись по всему Сыктывкару. Собаку, как оказалось, нашли с признаками отравления, неравнодушный провел реабилитационные мероприятия и спас пса. Об этом сообщила на своей странице Марианна Обрезкова. Пушистика сейчас заберут в квартиру одна семья из дома на Димитрова.

Пушистик. Фото: со страницы Марианны Обрезковой

Обе собаки были настоящими любимцами дома, возле которого они проживали. Они считались охранниками сквера, который обустраивал Один хороший человек вместе с жильцами дома Димитрова 18.

Василий Полевой обратился к участковому Димитровского участка № 3 Егору Нечаеву с заявлением об отравлении собак, сейчас жильцы дома планируют собрать подписи, чтобы было возбуждено дело в отношении убийцы животного.

– Меня даже некоторые личности умудрились обвинить, якобы я причастен к отравлению. Но я сам за этими собаками присматривал, мои дети с ними гуляли. Я с 1 ноября нахожусь на изоляции – болею ковидом, в эти дни не мог патрулировать сквер, и вот… наши верные псы теперь не с нами. Сейчас мы совместно с домом Димитрова 18 ищем отравителей, чтобы наказать убийцу собаки по закону, – прокомментировал ситуацию Василий Полевой.

Как рассказала редакции «Комсомольской правды» волонтёр приюта для бездомных собак «Друг» Светлана Уваркина, сейчас в городе активизировались догхантеры.

– Уже по городу отравлено примерно 10-20 собак, – сообщила Светлана Уваркина.

Отраву подсыпают в еду и оставляют на видном для животных месте: около мусорных контейнеров, на улице.

– Даже по городу сейчас можно наблюдать много мертвых голубей, скорее всего, они тоже поели еду с отравой, – сетует сыктывкарка Анна Иванова.

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