В Коми возвращается потепление

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В четверг в Коми ожидаются небольшие осадки и теплая погода: термометры покажут плюсовые значения. Однако из-за этого сохраняется другая опасность - гололед на улицах.

Снег и мокрый снег местами выпадет по всей территории региона, однако скорее всего не коснется юга. Ветер будет умеренный с юга, но на северо-востоке он ускорится до 18 метров в секунду, что приведет к метели.

На том же северо-востоке Коми температура будет держаться в одном диапазоне целые сутки: -4, +1 градус. Такой же стабильности не будет по всей территории – синоптики ожидают -2, +3 днем и 0, -5 ночью. Когда стемнеет, при отсутствии облаков на небе температура может и вовсе опуститься до -10, -15 градусов. Из-за такой температуры местами в республике ляжет гололед.

В Сыктывкаре снег и дожди могут пройти только днем, ночью в плане осадков погода будет спокойной. Ветер ожидается южный умеренный, а температура будет переходить от -1, -3 ночью до 0, +2 днем.

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