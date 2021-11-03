У памятника деревянного зодчества в Коми не нашли хозяина

Фото: администрация Ижемского района

Власти не могут найти собственника колокольни в деревне Мошьюга в Ижемском районе. Еще в 1884 году местные умельцы возвели ее без единого гвоздя, вдохновляясь каменной колокольней села Мохча, а теперь памятник остается без реставрации уже несколько десятков лет.

Парламент Коми обсудил дальнейшую судьбу сооружения, которое сейчас находится далеко не в идеальном состоянии. На протяжении полувека разные люди и организации выступают с предложениями по сохранению культурного памятника, однако до дела никогда не доходит, потому что о владельце колокольни уже давно ничего неизвестно.

Руководительница управления по охране объектов культурного наследия республики Марина Андреева заявила, что на 2022 год запланирована консервация колокольни. Чтобы перейти к конкретным действиям, не лишним будет включение памятника в реестр объектов деревянного зодчества либо религиозного назначения. Единственное, что мешает это сделать сейчас, – это все еще отсутствие собственника.

С большой долей вероятности объект перейдет во владение местной администрации или епархии. Этот вопрос проконтролирует вице-премьер Коми Галина Габушева, которая назначила соответствующее заседание на конец ноября.

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