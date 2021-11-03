В Коми могут продлить каникулы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки

Министр ответила, правда ли после осенних каникул все школы республики уйдут на дистанционное обучение Фото: Архив "КП"

В Коми могут продлить осенние каникулы школьников. Об этом сообщила министр образования республики Наталья Якимова. Она отметила, что дистанционное обучение не вернется после выхода детей на учебу.

- Целенаправленная подготовка к повсеместному переходу на дистанционное обучение в Коми не планируется и не проводится. Более того, мы не рассматриваем даже сам вопрос общего перевода как школ, так и техникумов, колледжей на такую форму обучения, - написала она ответ в социальных сетях на многочисленные опасения родителей насчет дистанционки.

Однако глава ведомства подчеркнула, что решение о продлении каникул будет приниматься оперативным штабом Коми, заседание которого состоится уже 6 ноября. К слову, на нем будет обсужден вопрос о продлении локдауна в регионе.

Министр также сообщила, что в сфере образования Коми привит уже 81% сотрудников.

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