Синоптики обещают в Коми гололед и слякоть

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На понедельник синоптики Коми обещают погодный разброс на севере и юге. Если в северной части обещают холода, то на юге сохранится скорее положительная температура.

Обо всем по порядку: все сутки в северной части региона обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах. Ветер будет дуть с запада, скорость сохранится в районе умеренной. Температура как ночью, так и днем останется в диапазоне -4, -9 градусов, хотя при отсутствии облаков может быть снижение до -12, -17.

На юге же погода будет не столь стабильной: интенсивность осадков в виде снега и дождя будет колебаться от совсем небольшой до умеренной, в местами отложится изморозь и гололед. Умеренный ветер подует с юга, а температура будет переходить от +2 до -3 градусов с возможным похолоданием до -8.

В Сыктывкаре снег и мокрый снег будут идти недолго, а южный воздушный поток ожидается средней скорости. И днем, и ночью термометры будут показывать +1, -1 градус.

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